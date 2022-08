Marcell Jacobs vince la medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei di atletica leggera di Monaco. Il 27enne azzurro, campione olimpico a Tokyo, trionfa in 9”95 davanti ai britannici Zharnel Hughes (9″99) e Jeremiah Azu (10″13). Ottavo l’altro azzurro Chituru Ali (10″28). In semifinale Jacobs si era imposto in 10”00.

Jacobs domina la finale eguagliando il record dei campionati eguagliato, prima volta sotto i dieci secondo con vento regolare in questa stagione. Il campione olimpico e primatista d’Europa arricchisce la propria collezione di ori all’Olympiastadion, trionfando nonostante gli ultimi mesi siano stati segnati da una lunga catena di infortuni. Ricapitolando: adesso è campione olimpico in carica dei 100 e della 4×100, campione del mondo indoor (in marzo a Belgrado), campione europeo al coperto (Torun 2021) e adesso re d’Europa all’aperto.

L’Italia torna sul podio dei 100 agli Europei a quarant’anni dall’argento di Pierfrancesco Pavoni ad Atene 1982. Nella finale dei 100 chiude all’ottavo posto l’altro azzurro Chituru Ali con 10.28, dopo aver corso il primato personale di 10.12 in semifinale. Nella finale femminile è, invece, settima l’azzurra Zaynab Dosso, capace di 11.37 (+0.1) nella gara che incorona la tedesca Gina Luckenkemper (10.99).