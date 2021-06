L’Italia esordisce agli Europei superando per 3-0 la Turchia a Roma grazie ai gol di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, preceduti dall’autorete del difensore turco Demiral. Esordio vincente e convincente per gli Azzurri di Roberto Mancini. Qualcuno aveva predetto come sarebbe andata e chi avrebbe segnato.

Lo rivela l’account Twitter ufficiale di Uefa Euro 2020, che ha pubblicato in serata il pronostico fatto in mattinata sui social da un tifoso del Lecce, dal nickname @VaneJuice. Unico “errore”, l’ordine dei marcatori. Il tifoso giallorosso aveva infatti ipotizzato l’autorete in chiusura e non in apertura del match dell’Olimpico. Il pronostico di @VaneJuice si è rivelato corretto e nel giro di poche ore ha incassato più di 20mila retweet e 100mila like.

Di certo più di qualcuno terrà d’occhio il suo account in vista di Italia-Svizzera, seconda partita della squadra di Mancini nella manifestazione in programma mercoledì 16 giugno alle 21 a Roma.