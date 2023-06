European Tekken Cup, nuove regole per la coppa continentale

Bandai Namco Europe ha annunciato questo luglio tornerà la European Tekken Cup. La competizione europea si svolgerà nei prossimi sei mesi, da luglio a dicembre 2023. Otto diverse regioni ospiteranno il proprio Campionato in questo periodo e, alla fine della stagione, i due migliori giocatori di ogni regione avranno la possibilità di partecipare alle European Tekken Cup finals. Quest’anno, ogni regione gestirà autonomamente il proprio campionato e non ci sarà una finale locale. Alla fine della stagione, 16 giocatori si sfideranno l’uno contro l’altro in un torneo finale organizzato in una delle otto regioni. I campionati di Tekken si terranno in Italia, GSA (Germania, Svizzera, Austria), Spagna, Benelux, Polonia, Francia, Gran Bretagna e Irlanda. I giocatori potranno partecipare ai principali eventi dei loro rispettivi campionati regionali, che sono l’occasione per raccogliere punti. Ogni regione ospiterà anche tornei indipendenti, che sono eventi organizzati dalle community e sono un’altra opportunità per raccogliere punti extra. I giocatori possono già registrarsi.