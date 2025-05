European Golden Boy 2025: I Top Giocatori Under 21 Svelati

Oggi ha avuto inizio da Solomeo, in Italia, il percorso verso l’elezione dell’European Golden Boy 2025, premio istituito da Tuttosport nel 2003, giunto alla sua 23ª edizione. Durante l’evento, svoltosi al teatro Cucinelli, è stato presentato il primo aggiornamento del Golden Boy Football Benchmark Index, che analizza i 100 migliori giocatori Under 21 dei campionati europei. La presentazione, curata da Massimo Franchi, ha visto la partecipazione di figure importanti del calcio, come Brunello Cucinelli, Luigi De Siervo (CEO della Lega Serie A), Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon, tra gli altri.

Attualmente, in cima alla classifica c’è Lamine Yamal, attaccante del Barcellona, che non potrà essere rieletto poiché detiene già il trofeo. Sul podio ci sono Pau Cubarsí, compagno di squadra di Yamal, e Désiré Doué del PSG. Il valore di mercato cumulativo dei primi tre giocatori è di 306,4 milioni di euro, mentre quello della lista completa ammonta a 1,710.9 milioni di euro.

La Ligue 1 e la Premier League sono i campionati con il maggior numero di rappresentanti, entrambi con 14 giocatori, seguiti dalla Bundesliga (11) e dalla Liga (8). La Francia è la nazione predominante con 17 giocatori. Tra gli italiani, spiccano Leoni, Comuzzo e altri provenienti da club come Milan e Juventus. Il Chelsea è il club con il maggior numero di rappresentanti (4), mentre Barcellona, PSG e Arsenal ne hanno 2 a testa. La lista include 39 difensori, 32 attaccanti e 3 portieri, con Konstantinos Karetsas del Genk, nato nel 2007, come il più giovane.

Fonte: www.adnkronos.com