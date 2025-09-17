Responsabilità principali:
- Sviluppare e attuare strategie per aumentare i volumi di commercio tra Europa e India, in particolare con l’Italia.
- Sfruttare un proprio database clienti e stabilire nuove relazioni commerciali.
- Monitorare tendenze di mercato, normative e concorrenza per identificare opportunità.
- Collaborare con team interni e partner esterni per ottimizzare i processi.
- Fornire approfondimenti di mercato, strategie di prezzo e previsioni per sostenere la crescita aziendale.
- Facilitare e gestire un elenco di clienti target tra i due paesi, focalizzandosi su massime conversioni e strategie di Monitor-chase-Drive-Quote-Close-Develop.
- Mantenere un servizio clienti eccellente e costruire partnership a lungo termine.
Qualifiche e competenze:
- Esperienza comprovata nella gestione di rotte commerciali Europa-India, in particolare la rotta italiana, con aziende di spedizioni internazionali leader di mercato.
- Forte rete di contatti e database clienti esistenti in Europa e India.
- Conoscenza approfondita del mercato, incluse normative doganali e percorsi di navigazione.
- Eccellenti capacità di negoziazione, comunicazione e gestione delle relazioni.
- Capacità di analizzare dati di mercato e sviluppare iniziative strategiche.
- Competenza in software di gestione della logistica e CRM di gestione vendite.
- Fluenza in inglese e italiano, conoscenza di altre lingue (ad es. hindi) è un vantaggio.
Caratteristiche preferite:
- Pensatore strategico con mentalità imprenditoriale.
- Impressionante track record di sviluppo commerciale e crescita dei ricavi.
- Residenza a Milano con flessibilità per viaggi internazionali.
Se sei interessato a questa opportunità, inviaci il tuo CV!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Trade Lane Manager per Europa-India: gestione relazioni e sviluppo traffico. Requisito chiave: rete esistente in Europa e India. Beneficio: crescita sostenibile delle entrate.
Team Leader per coordinate contact center. Richiesta esperienza in coordinamento. Beneficio: ruolo di responsabilità in ambiente dinamico.
Formazione interna per potenziare il team; requisito chiave: laurea umanistica; beneficio: crescita delle competenze aziendali.
Cerchiamo un Ingegnere dell'Automazione per sviluppare software per impianti. Requisito chiave: competenza in programmazione PLC. Benefit: opportunità di viaggiare a livello globale.
Cercasi supporto commerciale per sostituzione maternità. Requisito: laurea in economia. Benefit: buoni pasto e smart working.