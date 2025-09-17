Stiamo cercando un Trade Lane Manager esperto per il mercato Europa-India, con focus principale sul commercio Italia-India. La figura selezionata guiderà e svilupperà i nostri servizi di spedizione e logistica tra Europa e India.

Responsabilità principali:

Sviluppare e attuare strategie per aumentare i volumi di commercio tra Europa e India, in particolare con l’Italia.

Sfruttare un proprio database clienti e stabilire nuove relazioni commerciali.

Monitorare tendenze di mercato, normative e concorrenza per identificare opportunità.

Collaborare con team interni e partner esterni per ottimizzare i processi.

Fornire approfondimenti di mercato, strategie di prezzo e previsioni per sostenere la crescita aziendale.

Facilitare e gestire un elenco di clienti target tra i due paesi, focalizzandosi su massime conversioni e strategie di Monitor-chase-Drive-Quote-Close-Develop.

Mantenere un servizio clienti eccellente e costruire partnership a lungo termine.

Qualifiche e competenze:

Esperienza comprovata nella gestione di rotte commerciali Europa-India, in particolare la rotta italiana, con aziende di spedizioni internazionali leader di mercato.

Forte rete di contatti e database clienti esistenti in Europa e India.

Conoscenza approfondita del mercato, incluse normative doganali e percorsi di navigazione.

Eccellenti capacità di negoziazione, comunicazione e gestione delle relazioni.

Capacità di analizzare dati di mercato e sviluppare iniziative strategiche.

Competenza in software di gestione della logistica e CRM di gestione vendite.

Fluenza in inglese e italiano, conoscenza di altre lingue (ad es. hindi) è un vantaggio.

Caratteristiche preferite:

Pensatore strategico con mentalità imprenditoriale.

Impressionante track record di sviluppo commerciale e crescita dei ricavi.

Residenza a Milano con flessibilità per viaggi internazionali.

Se sei interessato a questa opportunità, inviaci il tuo CV!