25.6 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Lavoro

Europe

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Stiamo cercando un Trade Lane Manager esperto per il mercato Europa-India, con focus principale sul commercio Italia-India. La figura selezionata guiderà e svilupperà i nostri servizi di spedizione e logistica tra Europa e India.

Responsabilità principali:

  • Sviluppare e attuare strategie per aumentare i volumi di commercio tra Europa e India, in particolare con l’Italia.
  • Sfruttare un proprio database clienti e stabilire nuove relazioni commerciali.
  • Monitorare tendenze di mercato, normative e concorrenza per identificare opportunità.
  • Collaborare con team interni e partner esterni per ottimizzare i processi.
  • Fornire approfondimenti di mercato, strategie di prezzo e previsioni per sostenere la crescita aziendale.
  • Facilitare e gestire un elenco di clienti target tra i due paesi, focalizzandosi su massime conversioni e strategie di Monitor-chase-Drive-Quote-Close-Develop.
  • Mantenere un servizio clienti eccellente e costruire partnership a lungo termine.

Qualifiche e competenze:

  • Esperienza comprovata nella gestione di rotte commerciali Europa-India, in particolare la rotta italiana, con aziende di spedizioni internazionali leader di mercato.
  • Forte rete di contatti e database clienti esistenti in Europa e India.
  • Conoscenza approfondita del mercato, incluse normative doganali e percorsi di navigazione.
  • Eccellenti capacità di negoziazione, comunicazione e gestione delle relazioni.
  • Capacità di analizzare dati di mercato e sviluppare iniziative strategiche.
  • Competenza in software di gestione della logistica e CRM di gestione vendite.
  • Fluenza in inglese e italiano, conoscenza di altre lingue (ad es. hindi) è un vantaggio.

Caratteristiche preferite:

  • Pensatore strategico con mentalità imprenditoriale.
  • Impressionante track record di sviluppo commerciale e crescita dei ricavi.
  • Residenza a Milano con flessibilità per viaggi internazionali.

Se sei interessato a questa opportunità, inviaci il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Europe

Trade Lane Manager per Europa-India: gestione relazioni e sviluppo traffico. Requisito chiave: rete esistente in Europa e India. Beneficio: crescita sostenibile delle entrate.

Team Leader Telemarketing

Team Leader per coordinate contact center. Richiesta esperienza in coordinamento. Beneficio: ruolo di responsabilità in ambiente dinamico.

Training Specialist

Formazione interna per potenziare il team; requisito chiave: laurea umanistica; beneficio: crescita delle competenze aziendali.

Ingegnere dell’Automazione

Cerchiamo un Ingegnere dell'Automazione per sviluppare software per impianti. Requisito chiave: competenza in programmazione PLC. Benefit: opportunità di viaggiare a livello globale.

Commercial Assistant

Cercasi supporto commerciale per sostituzione maternità. Requisito: laurea in economia. Benefit: buoni pasto e smart working.

Articolo precedente
Proteste al Castello di Windsor: Trump in Visita Critica
ARTICOLI CORRELATI
Lavoro

Team Leader Telemarketing

Lavoro

Training Specialist

Lavoro

Ingegnere dell’Automazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.