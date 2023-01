Europe, un concerto in Italia nel 2023: data e biglietti

Europe in tour nel 2023: la data e i biglietti del concerto italiano della band svedese di The Final Countdown.

Il tempo passa anche per gli Europe. La band svedese guidata da Joey Tempest non è ancora al proprio conto alla rovescia finale, ma nel 2023 festeggia comunque un traguardo non da poco: i primi 40 anni di carriera. E lo fa attraverso un tour importante, formato da diciotto concerti in giro per l’Europa. Tra questi, anche uno in Italia, dove la band famosa per The Final Countdown è ancora amatissima. Scopriamo insieme i dettagli sul loro ritorno live nel nostro paese.

Europe in tour nel 2023: la data italiana

Un solo appuntamento, imperdibile, in una location molto importante di Milano. Gli Europe si regalano e regalano ai loro fan italiani un’unica occasione per festeggiare insieme i primi quarant’anni di una straordinaria carriera, capace di trasformarli da semplice band rock svedese a pilastro della storia dei un certo hard rock degli anni Ottanta.

Chitarra elettrica

L’appuntamento italiano per il loro Time Capsule Tour è in programma il prossimo 2 ottobre al Teatro degli Arcimboldi. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 27 gennaio, al prezzo che varia dai 40 ai 60 euro più diritti di prevendita.

La possibile scaletta

Entusiasti per questa nuova avventura, gli stessi Europe, attraverso le parole di Tempest, hanno dato appuntamento ai fan: “Grazie a tutti coloro che ci seguono, siamo onorati di essere ancora qui oggi. Non vediamo l’ora di vedervi tutti per questo tour molto speciale!“.

Ma quali canzoni suoneranno nel corso di questo spettacolo per il loro quarantennale? Ovviamente molti dei loro grandi successi, ma non mancheranno alcune sorprese imprevedibili. Ecco la scaletta di uno dei loro live del 2022:

– Walk the Earth

– Rock the Night

– Scream of Anger

– Carrie

– Firebox

– Last Look at Eden

– Sign of the Times

– Hole in My Pocket

– Let the Good Times Rock

– War of Kings

– Heart of Stone

– Open Your Heart

– Wasted Time

– Ready or Not

– Cherokee

– The Final Countdown