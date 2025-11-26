Europarlamentari per la liberazione di Alberto Trentini in Venezuela

Trentanove europarlamentari italiani, appartenenti alle forze politiche del PD, M5S, AVS e FDI, hanno sottoscritto un appello per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto in Venezuela. L’appello chiede che si apra ogni canale disponibile nel rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e dell’articolo 11 della costituzione italiana.

Gli europarlamentari rivolgono un appello alle autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela, chiedendo un atto di umanità: la liberazione di Alberto Trentini. Un gesto di clemenza e di apertura in questo momento segnato da tensioni regionali e da minacce di escalation militare nelle aree vicine alle coste venezuelane, avrebbe un significato profondo. Sarebbe percepito come un segnale di volontà dialogante, un contributo alla costruzione di un clima più sereno e cooperativo, un passo che risponde a un appello di pace con un gesto concreto di pace.

Gli europarlamentari esprimono apprezzamento per l’attenzione recentemente mostrata dalle istituzioni europee nei confronti del caso Trentini. Sostenere una soluzione positiva è responsabilità condivisa tra Roma, Bruxelles e tutti coloro che credono nella diplomazia come strumento per superare anche le situazioni più delicate. L’appello chiede che Alberto Trentini possa tornare alla sua famiglia, che la sua storia trovi un epilogo di giustizia e umanità e che un gesto di apertura possa diventare un ponte di comprensione in un momento in cui il mondo ha bisogno di segnali di pace.