Europa vulnerabile nel settore automobilistico: attenzione ai conti delle Big Tech

L’apertura debole di Wall Street non ha avuto un impatto positivo sulle borse europee, che continuano a registrare cali. Attualmente, l’S&P 500 mostra un incremento modesto dello 0,1%, mentre il Nasdaq segna un aumento dello 0,3%. Gli investitori sono in attesa dell’inizio della stagione degli utili del terzo trimestre, con particolare attenzione rivolta alle sette principali aziende tecnologiche, tra cui Alphabet.

Il settore automotive sta affrontando una situazione di tensione globale, con Ford che ha registrato un crollo del 10%: l’utile netto della compagnia è stato di 0,9 miliardi di dollari, in diminuzione di 0,3 miliardi rispetto allo stesso trimestre del 2022. In Europa, l’indice di settore Stoxx 600 auto ha perso un punto percentuale, senza variazioni significative dopo l’annuncio dell’introduzione di dazi sulle automobili cinesi. I mercati rimangono preoccupati per Volkswagen, che si appresta a chiudere ben tre impianti di produzione in Germania.

Il prezzo del petrolio ha mostrato una leggera risalita, ma si attesta comunque su valori piuttosto bassi, con il Brent a 71 dollari e il WTI a 67 dollari. Le fluttuazioni nel settore energetico e le dinamiche delle aziende automobilistiche influenzano le aspettative degli investitori, creando incertezze e cautela nei mercati europei, in particolare nel contesto di politiche commerciali e fiscali che continuano a evolvere globalmente.

Mentre il mercato si prepara a digerire i report sugli utili previsti, gli analisti rimangono vigili, soprattutto in vista di possibili reazioni degli investitori in base ai risultati finanziari provenienti dalle grandi aziende. Le tensioni geopolitiche e le variabili economiche continui a costituire un contesto complesso, che potrebbe influenzare le performance di mercato nei prossimi giorni. Di conseguenza, la direzione delle borse europee rimane incerta, con le azioni delle principali aziende monitorate attentamente da parte del pubblico e degli investitori.