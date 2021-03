Da oggi c’è una possibilità di cura in più per i pazienti con un tumore del rene avanzato. La Commissione Europea ha infatti approvato cabozantinib in associazione con nivolumab per il trattamento di prima linea di questa malattia. L’approvazione si basa sui risultati dello studio clinico CheckMate-9ER, presentati al Presidential Symposium dell’European Society for Medical Oncology (ESMO) Virtual Congress 2020 e pubblicati sul New England Journal of Medicine (NEJM) a inizio marzo. Nei pazienti che hanno ricevuto la combinazione, la sopravvivenza libera da progressione mediana è raddoppiata rispetto ai pazienti che hanno ricevuto la terapia standard con sunitinib: 16,6 mesi rispetto a 8,3 mesi. Anche la sopravvivenza globale ha mostrato miglioramenti statisticamente significativi, con una riduzione del rischio di morte del 40%. Inoltre, cabozantinib in associazione con nivolumab ha dimostrato un tasso di risposta obiettiva superiore, con il doppio dei pazienti che hanno risposto rispetto a sunitinib (55,7% vs 27,1%) e l’8% rispetto al 4,6% ha ottenuto una risposta completa. La combinazione, inoltre, è risultata ben tollerata e riflette i profili di sicurezza già noti dei due farmaci.

Ulteriori dati dello studio CheckMate-9ER sono stati presentati a febbraio al Genitourinary Cancers Symposium dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2021. Questi dati evidenziano un’efficacia superiore e sostenuta di cabozantinib in associazione con nivolumab rispetto a sunitinib per il trattamento di prima linea del tumore del rene avanzato, con un follow-up mediano di 23,5 mesi, con un miglioramento della qualità di vita per un minore carico di trattamento, una riduzione del rischio di deterioramento e una riduzione dei sintomi correlati alla malattia.

“L’associazione di nivolumab con cabozantinib unisce due farmaci comprovati per il carcinoma a cellule renali avanzato che assieme hanno mostrato un’efficacia superiore per tutti gli obiettivi chiave e i sottogruppi di pazienti, rispetto a sunitinib. Inoltre, il profilo di sicurezza di questa associazione è risultato gestibile secondo i protocolli noti, portando a un basso tasso di discontinuazioni correlate al trattamento”, spiega Marc-Oliver Grimm, Professore di Medicina e a capo del dipartimento di Urologia presso lo Jena University Hospital (Turingia, Germania): “Con l’approvazione odierna – conclude – i clinici nell’Unione Europea potranno offrire ai pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato un’ulteriore terapia di combinazione che può aiutarli ad ottenere un controllo precoce della loro malattia e migliorare gli esiti di sopravvivenza”.