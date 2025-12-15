Europa verso il riarmo

Le Associazioni cristiane lavoratori italiani hanno concluso a Strasburgo la loro “maratona” iniziata a Palermo, incontrando migliaia di persone per ribadire il valore del dialogo e sottolineare che non si può arrendersi ai fantasmi del passato che hanno portato a due guerre mondiali. Il viaggio della carovana “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace” è stato promosso dalle Acli e ha attraversato il Paese da nord a sud per raccontare esperienze e buone pratiche di pace.

In oltre tre mesi, la carovana ha effettuato 78 tappe, ascoltato oltre 500 testimoni, coinvolto più di 250 istituzioni civiche e religiose, raggiunto oltre 8.000 persone e percorso 15.000 km su due furgoni da lavoro. Secondo Pierangelo Milesi, vicepresidente delle Acli, “c’è un’Italia del lavoro e delle socialità, delle comunità che costruisce la pace ogni giorno, quotidianamente”.

Le Acli hanno scelto di ascoltare i territori con una declinazione variegata, che include non solo il lavoro tradizionale, ma anche luoghi di lavoro come carceri, università, teatri, campi agricoli e scuole professionali. Tuttavia, le Acli sono preoccupate per il piano di riarmo europeo proposto dalla Commissione Europea, che prevede investimenti finanziati anche tramite debito per rafforzare le capacità militari dell’UE.

Secondo Milesi, “l’Italia del lavoro che costruisce la pace si rende conto perfettamente che i colpi di coda di un secolo morente possono essere molto pericolosi” e che l’Europa debba dotarsi di una politica di sicurezza e difesa comune, ma non attraverso il riarmo. La plenaria del Parlamento europeo si terrà a Strasburgo e sarà incentrata su temi come la questione ucraina, l’utilizzo degli asset russi congelati e i nuovi rapporti Ue-Usa. Il tema della corsa al riarmo è particolarmente rilevante, poiché rischia di generare un’escalation agli armamenti preoccupante e di sottrarre fondi alla spesa sociale.