Europa tutela cani e gatti con nuove regole

L’Unione Europea ha stabilito per la prima volta regole per la tutela dei cani e dei gatti che vivono nelle case dei cittadini dell’Unione. L’obiettivo è duplice: tutelare il benessere degli animali da compagnia e mettere un freno al contrabbando grazie a una stretta sulla tracciabilità dei quattro zampe.

Tutti i cani e i gatti dovanno avere i microchip sottocute, ovunque si trovino. I loro identificativi finiranno in banche dati nazionali accessibili online e in grado di comunicare tra loro.

Il nuovo regolamento prevede un’applicazione a tappe. Allevamenti, rifugi e negozi specializzati avranno quattro anni per mettersi in regola. I proprietari privati di cani e gatti avranno più tempo: 10 anni per i cani e 15 anni per i gatti già presenti in famiglia.

Le nuove regole riguarderanno anche gli animali importati da fuori Ue. Se sono destinati alla vendita, vanno iscritti nell’archivio entro cinque giorni dall’arrivo; se arrivano al seguito del padrone, invece, toccherà registrarli almeno cinque giorni prima tramite un nuovo database europeo riservato ai viaggiatori con animali.

Il nuovo sistema vuole chiudere tutte le scappatoie spesso sfruttate da trafficanti e contrabbandieri che si spacciano per semplici cittadini in modo da introdurre nell’Ue cucciolate allevate senza scrupoli.

Saranno limitate pratiche dolorose come l’amputazione di parti di orecchie, code o artigli, così come la selezione genetica e l’allevamento di specie con tratti estremi che sono ritenuti dannosi per i quattro zampe.

Sarà vietata la partecipazione in mostre, esposizioni o competizioni di cani con il muso eccessivamente schiacciato, che hanno di conseguenza difficoltà respiratorie.

SaràSTOP ai collari con le punte e a strozzo senza sistemi di sicurezza, alla pratica di legare cani e gatti per troppo tempo, e pure alla cucciolate tra consanguinei stretti o tra specie, e alla riproduzione di femmine che hanno già avuto due parti cesarei.

Le disposizioni comuni fissano degli standard minimi: se lo vorrà, ciascun Paese potrà sempre fare di più e adottare discipline più severe.