Europa senza Stati Uniti

Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, la storia tra Stati Uniti ed Europa è stata segnata da litigi, tensioni latenti e tentativi di salvare le apparenze in pubblico. La minaccia di Trump di imporre dazi a chiunque cerchi di impedirgli di impossessarsi della Groenlandia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per molti governi europei, che considerano il divorzio ormai inevitabile.

I funzionari europei definiscono “folli” e “insensati” i tentativi del presidente statunitense di annettere il territorio che fa parte del regno di Danimarca. Di fronte a questo attacco, molti europei sostengono che la risposta dovrà essere la più dura possibile. Importanti funzionari europei ritengono che sia arrivato il momento di affrontare la realtà: gli Stati Uniti di Trump non sono più un partner commerciale affidabile, tanto meno un alleato su cui contare per la sicurezza.

Questa transizione è già cominciata e il dibattito su ciò che verrà dopo è in corso. La crisi potrebbe concludersi con una profonda ridefinizione di ciò che è l’occidente e con lo sconvolgimento degli equilibri globali, causando danni economici e l’aumento delle tensioni commerciali, oltre a seri rischi per la sicurezza.

I diplomatici e i funzionari europei stanno ragionando sui possibili effetti a lungo termine di un divorzio dagli Stati Uniti. La prospettiva è dolorosa, poiché significherebbe la fine di ottant’anni di cooperazione pacifica, sostegno reciproco e rapporti commerciali, e un colpo mortale per la Nato.

Tuttavia, gli stati europei hanno cominciato a collaborare in modo sempre più efficace in un formato che non include gli Stati Uniti, come la cosiddetta coalizione dei volenterosi a sostegno dell’Ucraina. I consiglieri per la sicurezza nazionale di 35 governi europei sono in costante contatto e stanno cercando di mantenere la calma di fronte alle scelte politiche di Trump.

La crisi groenlandese ha spinto gli europei a interrogarsi su come costruire un futuro senza gli Stati Uniti. La coalizione dei volenterosi potrebbe diventare il terreno di coltura per una nuova alleanza sulla sicurezza in un’epoca in cui gli Stati Uniti non sostengono più la Nato e la pace in Europa.

L’Unione europea ha stabilito che dovrà essere capace di difendersi autonomamente entro il 2030. Il commissario europeo per la difesa ha proposto di creare un esercito permanente dell’Ue con centomila effettivi e un “consiglio di sicurezza europeo” aperto a dodici paesi, incluso il Regno Unito. La presidente della Commissione ha proposto una nuova “strategia europea di sicurezza” per il 2026.