“Europa non arretri davanti a difficoltà”, le parole di Mattarella

“È nella nostra capacità di affrontare il cambiamento, con unità e responsabilità, che risiede il destino dell’Italia e dell’Europa e il benessere delle generazioni future”, ha affermato il presidente Sergio Mattarella in un messaggio per il 75° anniversario della dichiarazione Schuman e il 70° della Conferenza di Messina. Celebrando la Festa dell’Europa, ha sottolineato i progressi verso pace, stabilità e prosperità nel continente.

Mattarella ha messo in evidenza la necessità di affrontare le sfide strategiche e geopolitiche attuali con determinazione, per preservare l’ideale di un’Europa forte e pacifica. Ha definito la situazione come una sfida di proporzioni incommensurabili, richiedendo un’innovativa cooperazione tra Stati nazionali, fiducia reciproca e determinazione delle classi dirigenti nel superare le complessità.

Il presidente ha avvertito che se non si affrontano con coraggio le sfide future, si rischia di perdere il patrimonio inestimabile di diritti e valori alla base del progetto di integrazione europea. Ha ribadito che la prosperità condivisa, l’uguaglianza, la libertà, la pace e la democrazia devono essere impegni concreti da rinnovare.

Nel messaggio, Mattarella ha ricordato la storica dichiarazione del 9 maggio 1950, in cui il ministro degli Esteri francese Robert Schuman propose la creazione di una comunità per la produzione comune di carbone e acciaio, un passo verso un’Europa unita economicamente e politicamente. La Conferenza di Messina del 1955 ha segnato un punto di svolta nel processo di integrazione, consolidando le basi per un’Europa ambiziosa e responsabile. Oggi, dunque, celebriamo i notevoli progressi di questo cammino comune.

