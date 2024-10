Europa League, Twente-Lazio 0-2

La Lazio conquista tre punti in Olanda nella terza giornata di Europa League, battendo il Twente con un punteggio di 2-0 grazie ai gol di Pedro e Isaksen. La squadra di Baroni ha controllato la partita, approfittando dell’espulsione del portiere olandese Lars Unnerstall, avvenuta all’11’ per un fallo da ultimo uomo su Dia. Con il Twente in dieci, la Lazio ha cominciato a imporre il proprio gioco, rendendosi pericolosa sin dai primi minuti.

Il primo tiro in porta dei biancocelesti è arrivato al 23′, ma la conclusione di Dia è risultata centrale e facilmente parabile. La Lazio ha continuato a spingere, e al 35′ è arrivato il gol del vantaggio. Vecino ha servito Pedro con un pallone arretrato in area, il quale ha segnato facilmente, dopo un controllo VAR per verificare una possibile posizione di fuorigioco. Nel finale del primo tempo, la Lazio ha avuto altre due occasioni, ma i tentativi di Gigot e Pellegrini sono stati vanificati.

All’inizio della ripresa, la Lazio ha continuato a cercare il gol. Pellegrini ha colpito il legno al 49′ con un tiro ravvicinato. Al 55′, un altro tentativo di Pellegrini ha sfiorato la traversa. La squadra di Baroni ha dominato il gioco, ma le occasioni sono state sprecate, compreso un penalty inizialmente assegnato per un fallo su Castellanos, poi annullato dopo una revisione.

L’occasione per il raddoppio è arrivata all’87’: Pedro ha servito Dele-Bashiru, che ha fornito un assist per Isaksen, il quale ha siglato il 2-0 finale da pochi passi. La Lazio rimane quindi a punteggio pieno nel girone con 9 punti, avendo precedentemente battuto la Dinamo Kiev e il Nizza. Il Twente, invece, rimane a 2 punti dopo due pareggi contro Manchester United e Fenerbahce. La vittoria della Lazio evidenzia la solidità della squadra e l’abilità del mister Baroni nel gestire le rotazioni, nonostante il turnover effettuato per affrontare la partita.