Prosegue anche in Europa League il momento magico del Milan. I rossoneri si impongono 3-1 in trasferta sul Celtic Glasgow nel match inaugurale del gruppo H. A decidere la sfida del Celtic Park le reti di Krunic, Diaz e Hauge, di Elyounoussi il gol della bandiera per gli scozzesi. La partita si sblocca dopo 14′: traversone dalla destra di Castillejo, il centrocampista bosniaco si inserisce in mezzo all’area e di testa batte Barkas. Al 42′ il raddoppio dopo una bella azione iniziata da Ibrahimovic, lo svedese lancia Hernandez sulla sinistra, cross per Diaz in area: stop e tiro incrociato che non lascia scampo al portiere.

