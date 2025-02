Europa League, sorteggio ottavi: Lazio-Viktoria Plzen, Athletic Bilbao-Roma

Per la Lazio ci sarà il Viktoria Plzen e per la Roma l’Athletic Bilbao negli ottavi di finale di Europa League. Gli accoppiamenti, decisi durante il sorteggio di Nyon, non prevedono un derby romani in questa fase del torneo, che potrà però realizzarsi solo in finale, il 21 maggio a Bilbao.

Gli altri accoppiamenti degli ottavi di finale includono: Bodø/Glimt contro Olympiacos, Fenerbahce contro Rangers, Ajax contro Eintracht, Steaua contro Lione, Az Alkmaar contro Tottenham e Manchester United contro Real Sociedad, oltre a Lazio-Viktoria Plzen e Athletic Bilbao-Roma.

L’Europa League riprenderà con le gare di andata il 6 marzo. Le date dei prossimi turni verso la finale di Bilbao sono: ottavi di finale il 6 e il 13 marzo, quarti di finale il 10 e il 17 aprile, semifinali il 1 e l’8 maggio, e infine la finale mercoledì 21 maggio.