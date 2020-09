Ci ha provato la gente di Dublino, ma il Milan d’Europa riparte da dove aveva finito 47 giorni fa. Vincendo. Il secondo turno preliminare di Europa League si dimostra un pro forma, ma – contro un avversario abituato a vincere (prima sconfitta dell’anno per lo Shamrock) – occorre attenzione, concentrazione, ritmo, autorevolezza. Lo si capisce dopo 14′ quando Greene prova a pungere Donnarumma con un tiro velenoso, di sinistro, su bell’assist di Byrne, forse il più dotato di classe tra quelli di Bradley, ma il portiere chiude con agilità rendendo facile anche un tuffo non proprio elementare.

<< La cronaca della partita >>

Alla vigilia la squadra di casa, che vanta 18 scudetti irlandesi, ha provato a pungere i miliardari italiani. Il budget dello Shamrock non paga metà dello stipendio di Ibra… “Qui assumono” uno striscione ha provato a stuzzicare lo svedese. Il quale vede bene di mandare il curriculum, dopo 23′, Calhanoglu glielo prepara con un assist e lo svedese lo firma con un secco tiro di sinistro sul primo palo. Uno a zero. Dignitoso sbarramento dei giocatori di casa, il Milan rimane padrone del match, facile da dirigere per Farkas, vista la grande correttezza. Oltre a Greene spicca il capoverdiano Lopes, piccolo gigante difensivo dello Shamrock (ça va sans dire)…





Il Milan completa l’ottima prova del nove prima del via di campionato a metà ripresa quando Calhanoglu, dopo aver scheggiato la traversa con una rovesciata ravvicinata piuttosto fortunosa, conferma la sua linea guida chiudendo uno strettissimo fraseggio a centrare, circondato da maglie bianconerdi, premiando un’intuizione dell’intelligente factotum Salemakers che, ricevuto da Kessiè in area, stretto in una morsa difensiva, ha la visione d’insieme per toccare indietro per il turco che calcia forte e angolato senza dare scampo a Mannus. Nei minuti finali Pioli regala una passerella di qualche minuto ai giovani innesti della squadra rossonera, Tonali e Brahim Diaz. Per le promesse ci sarà tempo. Per ora, il primo squillo d’Europa, lo danno le conferme. Per il terzo turno preliminare, a San Siro, arriveranno i norvegesi del Bodoe Glimt, magari con qualche aringa. Allo champagne vuol pensare il Diavolo.

SHAMROCK ROVERS-MILAN 0-2 (0-1)

Shamrock Rovers (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neil (25′ st Watts), Farrugia (38′ st Kavanagh), Byrne; Burke, Greene (42′ st Williams). In panchina: Pohls, Marshall, Callan, Oluwa. Allenatore: Bradley.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (39′ st Tonali), Kessiè; Castillejo, Calhanoglu (38′ st Brahim Diaz), Saelemaekers (29′ st Krunic); Ibrahimovic. In panchina: Tatarusanu, Colombo, Duarte, Laxalt. Allenatore: Pioli.

Reti: 23′ pt Ibrahimovic, 22′ st Calhanoglu.

Arbitro: Farkas (UNG).

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammonito: Grace. Angoli: 2-4. Recupero: 0′, 3′.







