Europa League, Roma-Feyenoord: verso divieto vendita biglietti a olandesi

Per la partita di Europa League Roma-Feyenoord, in programma il 20 aprile allo stadio Olimpico di Roma per i quarti di finale, l’orientamento del Viminale è per il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi.

“Bene farà il ministro Piantedosi a vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord per il 13 aprile a Roma, ma il governo olandese eviti di fare partire la gente”, dice Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Non deve accadere ciò che è successo con Napoli-Eintracht – osserva Antoniozzi – perché certamente le autorità olandesi conoscono le persone a rischio che potrebbero venire comunque a Roma solo per motivi violenti”. “Anche stavolta il nostro Governo ha fatto Il massimo per evitare scontri e devastazioni barbariche – conclude Antoniozzi – ma è ora che le polizie europee collaborino”.