Europa League, Mourinho: "Roma non vuole andare in Conference"

“Se non vinciamo andiamo in Conference League, ma non vogliamo. Vogliamo i playoff e abbiamo un solo risultato. È una partita difficile per noi e per loro. All’andata hanno vinto una partita dove abbiamo giocato con le nostre prime scelte. Lo stadio sarà esaurito. Si può creare un ambiente da partita decisiva, con una grande atmosfera possiamo farlo”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Ludogorets, decisivo per la qualificazione al playoff di Europa League.

“La squalifica ridotta è un fatto di giustizia, tre turni per quello che aveva fatto erano troppi. È importante per noi, prima per questo senso di giustizia, secondo perché può aiutarci”, aggiunge Mourinho dopo la riduzione della squalifica di Nicolò Zaniolo. Il 23enne attaccante giallorosso è però in dubbio per un infortunio patito a Verona lunedì scorso. “Prima dell’allenamento non sono in grado di dire se potrà giocare o meno. L’ematoma era grosso e il dolore importante. Vedremo, mi piacerebbe averlo”, aggiunge il tecnico portoghese.