Europa League, Lazio-Nizza 4-1: biancocelesti a punteggio massimo

La Lazio ha ottenuto una convincente vittoria contro il Nizza, battendo la squadra francese 4-1 e mantenendo il punteggio pieno nel suo cammino in Europa League. Dopo il successo a Amburgo contro la Dinamo Kiev, i biancocelesti hanno domato i francesi sotto la pioggia allo stadio Olimpico grazie alle reti di Pedro, Zaccagni su rigore e alla doppietta di Castellanos, che si è rivelato il migliore in campo. Boga ha accorciato le distanze per il Nizza.

Con questo risultato, la Lazio sale a 6 punti in classifica, mentre il Nizza resta fermo a 1. Nella prossima partita, tra tre settimane, la Lazio affronterà il Twente in trasferta, mentre il Nizza ospiterà il Ferencvaros.

La partita inizia con un forte coinvolgimento della squadra di casa: al 9′ Vecino sfiora il gol con un tiro da lontano, mentre al 11′ Guendouzi lancia Marusic, ma Pedro viene anticipato nel momento del tiro. Al 12′, Castellanos colpisce di testa su un corner di Pedro, ma il palo ferma il suo tentativo. La Lazio trova finalmente il vantaggio al 20′ con un altro corner di Pedro: dopo un colpo di testa di Patric salvato sulla linea, Pedro sfrutta la ribattuta e segna con un gran sinistro. Al 35′ Castellanos raddoppia, approfittando di un errore della difesa francese per segnare con un delizioso tocco sotto.

Il Nizza accorcia le distanze al 41′ grazie a Boga, che finalizza un’azione ben costruita. Nella ripresa, la Lazio apporta due cambi e continua a dominare. Al 8′, Castellanos segna il terzo gol, inizialmente annullato per fuorigioco, ma convalidato dal VAR. Al 22′, la Lazio segna il quarto gol con Zaccagni, realizzando un rigore dopo che Castellanos è stato atterrato in area.

Nel finale di gara, entrano diversi sostituti da entrambe le parti, ma la partita non regala altre emozioni significative. La Lazio mantiene il controllo del match, e il risultato finale di 4-1 le permette di continuare il suo percorso da protagonista nell’Europa League.