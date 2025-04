Europa League, Lazio ko ai rigori contro il Bodo: 3 sbagli

La Lazio è stata eliminata nei quarti di finale di Europa League dal Bodo Glimt, dopo un’intensa partita di ritorno allo stadio Olimpico. La Lazio ha vinto 2-0 nei tempi regolamentari grazie ai goal di Castellanos e Noslin, che hanno pareggiato i conti dopo la sconfitta per 2-0 subita in Norvegia. Nei supplementari, la Lazio ha segnato il terzo gol con Dia, mentre Helmersen ha accorciato le distanze. La partita si è decisa ai rigori, ma la Lazio ha sbagliato tre penalty, con errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos, permettendo al Bodo di avanzare in semifinale.

Durante il primo tempo, il Bodo si è dimostrato pericoloso inizialmente, ma la Lazio ha reagito bene. Castellanos ha sbloccato il risultato al 20′ con un bel gesto tecnico. La Lazio ha continuato a creare occasioni, ma ha faticato a trovare il secondo gol. Nella ripresa, la squadra di Baroni ha mantenuto la pressione, ma ha avuto difficoltà a concretizzare le chances, mentre il Bodo ha cercato di rispondere in contropiede.

Nel finale dei 90 minuti, Noslin ha trasformato un’azione da calcio d’angolo, portando la partita ai supplementari. Qui, il Bodo ha subito un gol, ma dopo il 3-1 della Lazio, Helmersen ha pareggiato, portando la sfida ai rigori. Nonostante l’espulsione di Helmersen, la Lazio non è riuscita a capitalizzare. Alla fine, il Bodo ha avuto la meglio ai rigori, con una prestazione sotto pressione da parte della Lazio.