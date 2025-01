Europa League, la Roma ko e la Lazio vola agli ottavi

Pesante sconfitta per la Roma ad Alkmaar contro l’AZ: i giallorossi perdono 1-0 a causa di un gol di Parrott al 35′ del secondo tempo, abbandonando così le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Ora, per Roma sarà cruciale la sfida tra sette giorni all’Olimpico contro l’Eintracht Francoforte, necessaria per ottenere un posto nei playoff del mese prossimo. Gli olandesi conquistano 11 punti in classifica, superando i capitolini fermi a 9.

Dall’altra parte, la Lazio riesce a imporsi 3-1 sulla Real Sociedad. I biancocelesti passano in vantaggio grazie a Gila al 5′, mentre alla mezz’ora gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Munoz per doppia ammonizione. I capitolini ne approfittano, mettendo a segno un altro gol con Zaccagni al 32′ e Castellanos al 34′. Nel secondo tempo, al 37′, la Real Sociedad trova la rete della bandiera con Barrenetxea. Grazie a questa vittoria, la Lazio allunga la sua leadership in classifica, accumulando 19 punti e garantendosi così il passaggio diretto agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo. I baschi, invece, restano a quota 10 e dovranno cercare di ottenere la qualificazione all’ultima giornata, affrontando in casa il PAOK Salonicco.