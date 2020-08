L’Inter del Conte furioso lascia nello spogliatoio le polemiche della vigilia e batte (2-0) un Getafe rognoso. Aggressione costante e alta per la rivelazione iberica, ma – diciamola usando il nome di un protagonista, l’Inter trova il modo di mettere… i Bastoni tra le ruote avversarie. Due servizi morbidi del debuttante assoluto in Europa dal 1′ sortiscono i due gol. Poi tante occasioni nerazzurre sprecate, ma anche il brivido di subire, sull’1 a 0, un rigore. Nerazzurri ai quarti, lunedì la sfida con la vincente di Rangers-Bayer Leverkusen.

<< La cronaca della partita >>

Getafe arrembante in avvio

All’avvio ci si aspetta un Getafe attendista pronto a sfruttare eventuali incertezze del più quotato avversario. Uno squadrone come l’Inter può mai avere paura di una squadretta come la nostra? ha detto provocatoriamente alla vigilia il furbo tecnico Bordalas. Si tratta di un chiaro “cavallo di Troia”: in avvio il pressing della terza squadra di Madrid è asfissiante, la carta giocata è quella della sorpresa e in effetti ci vogliono dieci minuti perché i nerazzurri riescano a uscire dalla propria metacampo.





Handanovic parte alla grande

C’è un’aggressione continua su tutti i portatori di palla italiani, e il colpo a sorpresa sembra funzionare subito perché dopo appena 2′ Mata arriva in ritardo su un traversone di Nyom e poi Maskimovic, solo omonimo del giocatore del Napoli, si infila in area come un navigato centravanti e in anticipo incorna un cross sempre da destra costringendo Handanovic a un prodigioso balzo sulla sua sinistra per evitare il gol. Il ritmo indiavolato del Getafe va avanti, è corale. Persa palla, sul pressing, non si fanno complimenti, Suarez stende Lautaro e poi si ripete con Young. Una mischia in area davanti a Handanovic, con Mata che perde il tempo per la battuta, e così una ghiotta occasione, è l’ultimo squillo dei “gialli”.

Finalmente l’Inter

L’Inter esce dal guscio, gli spagnoli si convincono a essere più prudenti dopo che al 25′ Lautaro si mette in proprio, ruba palla, resiste a una carica e tira in diagonale, appena entro l’area, costringendo Soria a un prodigioso intervento. Due minuti e ancora Lautaro va al tiro, come a dire che non si è trattato di un caso: ancora Soria vince il duello, ma il bravo portiere spagnolo deve arrendersi al 33′, al primo squillo di Lukaku. Romelu gioca il suo primo pallone offensivo su lancio dritto per dritto di Bastoni, preferito a Skriniar; il belga difende col corpaccione la palla in area e piazza un secco diagonale che beffa Suarez e si infila a fil di palo sul lato opposto. Belga a segno per l’ottava partita consecutiva di Europa League, eguagliato il record stabilito nel 2005 da Alan Shearer con la maglia del Newcastle. Non ci sono fino al riposo altre azioni degne di essere raccontate, il match è chiaramente riequilibrato dai nerazzurri, ma il Getafe non demorde dal suo atteggiamento aggressivo. D’altronde non ha nulla da perdere.

Inter, due squilli poi…

Nella ripresa l’Inter torna a perdere campo, il Getafe sembra tuttavia una zanzara che ronza continuamente attorno alla porta di Handanovic ma non punge. Questo però accade dopo un avvio di ripresa in cui Barella dalla distanza e D’Ambrosio in acrobazia su palla inattiva, sfiorano il raddoppio. Il doppio allarme ha l’effetto di scuotere i madrileni, Bordalas ha bisogno di maggiore peso offensivo, fuori Maksimovic, centrocampista guastatore, dentro Angel Rodriguez. Il quale offre maggiore dinamismo ma non è particolarmente pericoloso. Bordalas ha bisogno di ulteriori forze in attacco, l’ultima giocata di Mata è un’incornata centrale che Handanovic ha l’istinto di alzare in angolo.

Molina, che paura!

Conte fa staffetta in attacco, Sanchez per un ottimo Lautaro, gli spagnoli chiedono una mano all’esperto Molina in attacco, assieme all’ala Jason. Fuori anche Nyom. I temi non cambiano, il fortino resiste. Ma Godin salta in modo scomposto sul solito cross e non sfugge al Var un tocco di braccio. Molina si fa ipnotizzare da Handanovic e calcia fuori. Lo scampato pericolo suggerisce ai nerazzurri che bisogna chiuderla. Al 79′ sembra cosa fatta, Barella fila fino in area, usufruisce di un rimpallo e invece di tirare offre a Lukaku la comoda palla del 2 a 0, piattone fuori del centravanti! Incredibile. Mettiamola così, un rigore sbagliato dal Getafe, uno in movimento fallito dai milanesi.

Eriksen la chiude

All’81’ Conte chiama in causa Eriksen per Brozovic, il tanto chiacchierato danese ci mette due minuti per mettere in ghiaccio la birra. Ancora Bastoni a indicare la via, lancio per Eriksen, apertura per D’Ambrosio, cross basso un po’ troppo frettoloso, ma il Getafe dietro concede sempre il bis e Eriksen non se lo fa dire due volte: due a zero, tutti a Duesseldorf per i quarti.

Inter-Getafe 2-0 (1-0)

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (39′ st Biraghi), Barella, Brozovic (37′ st Eriksen), Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro (25′ st Sanchez) (27 Padelli, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 30 Esposito, 32 Agoumé, 37 Skriniar, 87 Candreva). All.: Conte.

Getafe (4-5-1): Soria; Olivera (44′ st Portillo), Exteita, Djené, Suarez; Nyom (24′ st Jason), Timor, Arambarri (44′ st Hugo Duro), Maksimovic (11′ st Angel), Cucurella; Mata (24′ st Molina) (1 Chichizola, 30 Jean Paul, 4 Cabaco, 6 Chema, 11 Diedhou, 21 Fajr). All.: Bordalás.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).

Reti: nel pt 33′ Lukaku; nel st 38′ Eriksen.

NOTE: Angoli: 5 a 2 per il Getafe. Recupero: 1′ e 6′ Ammonito: Suarez per gioco falloso.







