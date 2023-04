Europa League, Feyenoord-Roma 1-0 nell'andata dei quarti

Partita sfortunata per la Roma in Olanda, sconfitta per 1-0 nell’andata dei quarti di finale di Europa League dal Feyenoord. I giallorossi perdono Dybala nel primo tempo per un infortunio all’adduttore e Abraham nel secondo per un problema alla spalla. Al 43′ Pellegrini sbaglia un rigore calciandolo sul palo e, poi, esce all’intervallo. Al 54′ sblocca Wieffer con quello che sarà il gol partita. Clamorosa chance per il pari per Ibanez, ma il suo colpo di testa va sulla traversa, complice un salvataggio sulla linea. Tra una settimana il ritorno all’Olimpico.

In avvio di match il Feyenoord cerca di aggredire alto per recuperare il pallone già nella trequarti avversaria, mentre gli uomini di Mourinho cercano di ripartire e sfruttare le proprie caratteristiche. La partita si accende però quando si fa male Dybala, intorno alla metà del primo tempo. L’ingresso di El Shaarawy è interessante, perché ha subito un paio di occasioni per sbloccare la partita, dall’altro anche gli olandesi non restano a guardare, con Geertruida e Szymanski che si costruiscono la possibilità di calciare da fuori, pur da posizione favorevole, ma non inquadrano lo specchio della porta di Rui Patricio.

La svolta del match potrebbe arrivare al minuto quaranta, con un corner che viene intercettato da Wieffer, di mano. Senza Dybala, infortunato e in lacrime in panchina, dal dischetto va Pellegrini. Il problema è che il tiro incrociato sbatte contro il palo: direzione intuita comunque da Bijlow, che però non ha bisogno di deviarla per evitare l’1-0.

Nella ripresa però il Feyenoord parte molto meglio, aggredendo e alzando il ritmo. La Roma va in difficoltà e, dopo nove minuti dall’inizio del secondo tempo, va sotto. Idrissi salta secco Zalewski sulla fascia, centrando per l’accorrente Wieffer che, al limite dell’area, schiaccia il destro mandandolo all’angolino. È l’1-0 per il Feyenoord. Anche sfortunato, Mourinho, perché ancor prima dell’ora di gioco è praticamente già cambiato tutto il reparto offensivo con Pellegrini che viene sostituito da Wijnaldum nell’intervallo e Abraham che si fa male a una spalla, lasciando spazio a Belotti.

Poco dopo l’ora di gioco, ancora su azione d’angolo, Ibanez va più in alto di tutti e manda verso l’incrocio, Idrissi – appostato dentro la porta – riesce a evitare il pareggio, con l’arbitro che fa segno che non è gol perché il braccialetto non lo segnala. Il Feyenoord si fa vedere soprattutto con tiri dalla distanza, così come la Roma che si rende pericolosa nel finale con un tiro di Wijnaldum che colpisce solo il palo di sostegno. La strada si fa in salita per la Roma ma resta tutto aperto in vista del ritorno all’Olimpico.