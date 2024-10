Europa League, Elfsborg-Roma 1-0: prima sconfitta per Juric

La trasferta in Svezia si rivela deludente per la Roma, che subisce la prima sconfitta sotto la guida di Juric, perdendo 1-0 contro l’Elfsborg nella seconda giornata di Europa League. Il match, disputato alla Boras Arena, si decide con un rigore siglato da Baidoo al 44′. Con questo successo, l’Elfsborg sale a 3 punti in classifica, mentre i giallorossi restano fermi a 1 punto, complicando il loro cammino nella competizione. La prossima sfida per la Roma sarà in casa contro la Dinamo Kiev, mentre l’Elfsborg affronterà il Galatasaray.

Durante il primo tempo, la Roma inizia bene con un cross di Angelino, ma Pettersson para. L’Elfsborg risponde al 15′ con un tentativo di Zeneli, respinto da Svilar. Al 22′, la Roma ha una chance con Baldanzi che passa a Soulé, il cui tentativo viene vanificato. Al 25′, Soulé prova da fuori area ma Pettersson è attento. L’Elfsborg si fa pericoloso ancora, ma il portiere giallorosso si distingue con un altro salvataggio. Sul finale del primo tempo, un fallo di mano di Baldanzi in area porta al rigore che Baidoo trasforma, regalando il vantaggio agli svedesi.

Nella ripresa, la Roma cerca di reagire, ma i tentativi di Saud e Angelino non portano a risultati. Al 20′, Juric effettua tre cambi inserendo El Shaarawy, Dovbyk e Dybala. Subito dopo, la Roma si avvicina al pareggio con un tiro di Pisilli, ma Pettersson salva. Al 28’, Pellegrini ha un’occasione importante, ma calcia alto. Prosegue il forcing della Roma, con Pellegrini che sfiora il gol colpendo la traversa al 35’.

Nonostante i numerosi tentativi e l’incessante pressione finale della Roma, l’Elfsborg resiste e porta a casa la vittoria. La Roma ha mostrato segnali di potenza offensiva, ma le difficoltà in fase di finalizzazione e la solida difesa degli avversari hanno impedito di riportare a casa almeno un pareggio. La prossima sfida rappresenterà una occasione cruciale per i giallorossi, per riprendersi e tornare aCompetitive sull’Europa.