Europa League, Bodo Glimt-Lazio 2-0 e i biancocelesti affondano nei quarti

La Lazio subisce una sconfitta per 2-0 contro il Bodo Glimt nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, disputata in Norvegia. La formazione guidata da Kjetil Knutsen ha capitalizzato la familiarità con il freddo e il campo sintetico, riuscendo a prevalere grazie a una doppietta di Saltnes nella seconda metà della partita.

Nel primo tempo, la Lazio allenata da Baroni ha mostrato notevoli difficoltà, faticando a superare la propria metà campo e trovandosi sotto pressione dalle rapide azioni di Hauge e Bjorken. Nella ripresa, l’epilogo è arrivato al 47′ quando Saltnes ha aperto le marcature con un inserimento preciso, battendo il portiere Mandas. Nonostante gli sforzi dei biancocelesti per reagire, il Bodo ha raddoppiato al 69′ grazie ancora a Saltnes. In un momento cruciale, all’83’, il centrocampista norvegese ha fallito l’opportunità per una tripletta, trovandosi a tu per tu con Mandas, che ha compiuto un doppio miracolo salvando la propria squadra da un ulteriore svantaggio.

La Lazio, che ha affrontato molte difficoltà nella prima parte della partita, dovrà recuperare nella gara di ritorno, prevista all’Olimpico tra una settimana. La squadra è ora chiamata a una reazione forte per cercare di ribaltare il risultato e proseguire nel percorso europeo. La sfida che attende i biancocelesti sarà decisiva per il loro futuro nell’Europa League.