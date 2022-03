Ottavi di ritorno di Europa League al Bay Arena del Bayer Leverkusen, il match contro l’Atalanta finisce 0-1 dopo oltre quasi 100 minuti di battaglia e il punteggio sullo 0-0 fino al 92′. La Dea passa il turno e vola ai quarti dopo il 3-2 ottenuto in casa all’andata. Match vivace fin dal primo tempo con almeno due occasioni per la Dea con Demiral e Muriel in evidenza, mentre Musso salva un quasi gol di Diaby all’8′.

Sempre Diaby si rende pericoloso nei primi 2 minuti della ripresa ma è sempre il n.1 dell’Atalanta a tenere fermo il risultato. Oltre all’inesauribile Diaby due occasioni del Leverkusen a cura di Demirbay ma il match non si sblocca. Ci prova al 67′ Bakker, risponde Muriel al 74′. Ma è solo al secondo minuto di recupero che il gruppo di Gasperini finalmente raggiunge la rete con Boga, con la palla indirizzata con precisione all’incrocio dei pali di destra. Passaggio del turno ottenuto con autorevolezza dalla squadra di Bergamo.