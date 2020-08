ROMA – Tutto come da copione: sarà il Bayer Leverkusen l’avversario dell’Inter nella sfida secca dei quarti di finale di Europa League, in programma lunedì prossimo a Dusseldorf. Forti del rassicurante successo per 3-1 ottenuto nella gara d’andata a Glasgow, giocata prima dell’interruzione causata del coronavirus, i tedeschi si impongono 1-0 anche nel match di ritorno.





Alla BayArena le Aspirine comandano il match già nel primo tempo, senza però riuscire ad andare oltre la traversa colpita al 16′ da Havertz. Il gol che decide la sfida arriva nella ripresa, quando al 51′ Diaby batte McGregor sfruttando uno splendido lancio di Aranguiz. Il Bayer ha chiuso la Bundesliga al quinto posto, a – 2 dal Gladbach, mancando così la qualificazione alla prossima Champions.

Sanchez: “Felice di rimanere, sono qua per vincere”

“Sono molto contento di restare qui con voi, tifosi dell’Inter. Qui ho trovato una famiglia, uno staff, un gruppo nel quale tutti hanno voglia di vincere. C’è grande voglia di lottare, tutti insieme, per regalare qualcosa a questo club”. E’ il messaggio per i tifosi nerazzurri di Alexis Sanchez, da oggi a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Il cileno, 30 presenze in stagione, 4 gol e 8 assist in Serie A, ha rescisso col Manchester United e ha firmato fino al 2023. “Ho fame e voglia: l’obiettivo è quello di dare gioia a voi tifosi. Sono qui per vincere, e sono felice di vestire ancora la maglia dell’Inter!”, le sue parole diffuse via social.







