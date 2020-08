L’Inter conquista con pieno merito la semifinale di Europa League superando 2-1 il Bayer Leverkusen. Alla Dusseldorf Arena decidono i gol al 15′ di Barella e al 21′ di Lukaku; inutile la rete dei tedeschi con Havertz al 25′. I nerazzurri giocheranno la semifinale sempre a Dusseldorf lunedì 17 agosto contro la vincente tra Basilea e Shakhtar Donetsk. La squadra di Conte prende in mano le redini della partita sin dai primi minuti con un eccellente pressing sui portatori di palla avversari che mette in enorme difficoltà la retroguardia tedesca. Al quarto d’ora arriva il gol del vantaggio con Barella. Il centrocampista sardo raccoglie al limite dell’area una corta respinta di un difensore del Bayer su un primo tentativo di Lukaku e infila il pallone all’angolino. Al 21′ il raddoppio ad opera di Lukaku: il centravanti belga vince il duello fisico con Tapsoba e, nonostante un’evidente trattenuta, si gira in area e batte Hradecky con un preciso diagonale. Subito dopo il centravanti nerazzurro sfiora il tris ma il suo tiro trova la pronta respinta del portiere del Bayer. Al 25′ il Leverkusen accorcia le distanze con Havertz a segno dopo un uno-due in area con Volland, riportando in partita i suoi. Poco prima della mezz’ora l’arbitro spagnolo del Cerro prima concede un calcio di rigore all’Inter per un presunto fallo di mano di Sinkgraven in area e poi dopo aver rivisto l’azione al video si accorge che il centrocampista olandese tocca invece il pallone con la spalla e torna sulla sua decisione. In avvio di ripresa nerazzurri vicini al 3-1: Gagliardini devia verso la porta un cross basso di Young ma trova la respinta involontaria di Lukaku che salvato Hradecky. Al 13′ pericolosi i tedeschi con Diaby che serve in area di Demirbay ma ci pensa Bastoni con un provvidenziale salvataggio. Qualche minuto più tardi ci prova ancora Demirbay con un tiro potente da fuori area: pronta la risposta di Handanovic in calcio d’angolo. Al 22′ doppia chance per Sanchez: prima trova la respinta del portiere, dopo un pregevole assist di Eriksen, poi quella di un difensore. Alla mezz’ora bella iniziativa di Moses che, dopo uno scambio con Eriksen, arriva a tirare in porta trovando la risposta di Hradecky. Al 90′ ancora l’arbitro spagnolo del Cerro prima assegna e poi revoca un rigore all’Inter per un fallo di Bellarabi su Eriksen. Dopo aver rivisto l’azione al Var si accorge di un fallo di mano di Barella. Dopo 6 minuti di recupero i nerazzurri possono fare festa: sono di nuovo in una semifinale europea dopo 10 anni.

