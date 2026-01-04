Europa le peggiori mete turistiche

Il turismo è cambiato profondamente negli ultimi anni, con nuove destinazioni e abitudini dei viaggiatori, e il trend del turismo esperienziale si è affermato. Tuttavia, nonostante questi cambiamenti, l’Europa resta la destinazione di viaggio preferita per la maggior parte dei turisti.

Una recente ricerca del quotidiano britannico Telegraph ha stilato la classifica delle peggiori mete turistiche europee, che include due delle più famose località italiane. Il Balcone di Giulietta a Verona è considerata l’attrazione più sopravvalutata in Europa, a causa di un processo di mitizzazione ingiustificato e di un biglietto d’ingresso di 12 euro per una visita di pochi minuti.

Anche il giro in gondola lungo i canali di Venezia è stato inserito nella classifica, all’ottavo posto, a causa dei prezzi elevati, che possono raggiungere i 100 euro per mezz’ora di navigazione, e del sovraffollamento turistico. Altre attrazioni da evitare includono Leicester Square a Londra, la Laguna Blu in Islanda, la Pietra di Blarney in Irlanda e la via Reeperbahn di Amburgo.

Nella top 10 ci sono anche la statua Manneken Pis di Bruxelles, la Gioconda del Louvre di Parigi, la Sirenetta di Copenaghen e John O’Groats in Scozia. Queste mete sono state criticate per la folla, le lunghe code e la commercializzazione, che spesso si traduce in prezzi dei biglietti altissimi per visite che durano pochi minuti.