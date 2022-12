Europa, le batterie degli smartphone potrebbero diventare sostituibili per legge

Dopo aver approvato la legge sull’obbligo di porte USB-C su tutti gli smartphone, Apple e altre aziende produttrici di cellulari potrebbero avere nuovi problemi in Europa. In un disegno di legge appena presentato, le aziende sarebbero tenute a rendere semplice l’accesso alle batterie per poterle rimuovere e sostituire. La maggior parte degli smartphone distribuiti oggi, così come moltissimi altri dispositivi, non permettono di accedere alle batterie, e le aziende non vendono direttamente le componenti sostitute. Apple, tuttavia, ha recentemente avviato un programma di Self Service Repair che verrà progressivamente esteso a 27 paesi europei, e che prevede la spedizione da parte dell’azienda di componenti di ricambio e istruzioni per la riparazione fai da te.