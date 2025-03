Europa in Ribasso: Milano Chiude a -0,48%

Seduta negativa per le borse, caratterizzata da un clima di incertezza. Dopo un tentativo di recupero, Wall Street ha nuovamente chiuso in ribasso a causa di una deludente occupazione e del caos legato ai dazi. Il Nasdaq si prepara a chiudere la settimana con un calo del 3,6%, il peggiore dal settembre scorso. In Europa, Francoforte è la più colpita con una perdita dell’1,77%, ma mantiene un rialzo settimanale di oltre il 2%. Milano ha chiuso a -0,48%, con una flessione settimanale dello 0,11%. Parigi ha registrato un -0,94%, mentre Londra ha avuto una variazione marginale di -0,03%. Le perdite sono state limitate dai titoli energetici, con il gas che ha superato i 40 euro al MWh e il petrolio oltre i 70 dollari al barile. Il settore del lusso ha subito una giornata pesante, con Cucinelli che ha perso il 3,36%. Anche Leonardo ha registrato un calo del 6,4%, mentre Iveco ha chiuso a -4% e Prysmian a -3,18%. Positiva la performance di Telecom, che è aumentata del 3,70%. Inoltre, il rendimento dei titoli decennali è sceso al 3,95%, con uno spread stabile rispetto ai bund tedeschi, fissato a 112 punti base.