Europa in rialzo su speranze debito USA

– Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Tonico l’S&P-500, che sulla piazza statunitense segna un aumento dell’1,05%, grazie anche ai segnali di avvicinamento tra i partiti statunitensi per un accordo sul tetto del debito. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy si stanno avvicinando a un accordo che alzerebbe il tetto del debito pubblico di 31.400 miliardi di dollari per due anni, limitando al contempo le spese del governo.

Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,071. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.941,7 dollari l’oncia. Il Petrolio Light Sweet Crude Oil, in aumento +1,3%, raggiunge 72,76 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +186 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,40%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,20%, Londra avanza dello 0,74%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell’1,24%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell’1,16%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell’1,15% rispetto alla chiusura precedente.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri STMicroelectronics +3,89%.

Denaro su Interpump, che registra un rialzo del 2,76%.

Bilancio decisamente positivo per Amplifon, che vanta un progresso del 2,48%.

Buona performance per Azimut, che cresce del 2,33%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su ERG, che ottiene -0,61%.

Pensosa Telecom Italia, con un calo frazionale dello 0,58%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Carel Industries +4,56%, Seco +3,64%, Ariston Holding +3,58% e Antares Vision +3,50%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su MFE B, che continua la seduta con -2,46%.

Tentenna SOL, con un modesto ribasso dell’1,32%.

Giornata fiacca per Credem, che segna un calo dell’1,32%.

Piccola perdita per MFE A, che scambia con un -0,97%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:

Venerdì 26/05/2023

08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale atteso -2,8%; preced. -3,9%

08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile atteso 0,4%; preced. -1,2%

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile atteso 84 punti; preced. 83 punti

14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile atteso 0%; preced. -0,3%

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile atteso -1%; preced. 3,3%.