Europa e riarmo, opposizione contro il piano von der Leyen: “Meloni venga in Aula”

Il piano di riarmo dell’Ue presentato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha suscitato forti critiche da parte delle opposizioni al governo Meloni, che chiedono alla presidente del Consiglio di riferire in Parlamento prima del prossimo Consiglio europeo. Tra i critici ci sono Elly Schlein, leader del PD, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Schlein sottolinea che l’Europa necessita di una difesa comune, non di un riarmo nazionale, affermando che il piano mette in evidenza investimenti nella difesa senza condizioni per progetti comuni. Secondo lei, un piano di investimenti comuni è essenziale per l’autonomia strategica dell’Ue.

Conte accusa il piano di von der Leyen di essere una “furia bellicista” che sottrae risorse a sanità e istruzione in favore del riarmo, e richiama l’importanza di un’Europa più verde e solidale. Le opposizioni, unite in questa criticità, esprimono preoccupazione per l’assenza della Meloni in aula e la richiesta di chiarezza sulla posizione del governo riguardo alla difesa comune, all’Ucraina e ai dazi.

Infine, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sostiene il piano di von der Leyen, annunciando che rappresenta un passo significativo verso una difesa europea più robusta, in linea con ideali storici della politica italiana. Tuttavia, le tensioni interne alla maggioranza sono evidenti e gli oppositori chiedono un confronto diretto prima delle decisioni cruciali, evidenziando una mancanza di dialogo e unità all’interno del governo.