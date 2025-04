L’UE e la NATO si trovano a un bivio di fronte a diverse esigenze strategiche (civili e militari) in un contesto globale complesso. Quali sono le opzioni per i processi di inclusione esistenti e per la ricostruzione, considerando le dimensioni civili e di sicurezza? Come sviluppare una cooperazione efficace tra UE, NATO, Ucraina e le regioni circostanti?