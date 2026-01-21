Europa contro Usa: guerra dei dazi

I mercati finanziari stanno affrontando un nuovo scossone a causa della guerra dei dazi scatenata dalle minacce di Trump. Le borse hanno registrato un calo, mentre l’oro e l’argento hanno toccato nuovi record. Le banche d’affari come Goldman Sachs prevedono effetti modesti sul Pil Ue anche nel caso si concretizzassero le minacce di Trump.

L’Europa non può più aspettare che tutto torni come prima, ma deve cambiare. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che l’Europa deve diventare più indipendente. Anche il numero uno della Bce, Christine Lagarde, ha sottolineato la necessità di una maggiore indipendenza per l’Europa.

I mercati sono più concentrati sulle reazioni dell’Europa che sugli effetti dei nuovi dazi su 270 miliardi di euro di esportazioni annuali verso gli Stati Uniti. L’Europa potrebbe rispondere con controdazi da 93 miliardi di euro di export americano o con lo strumento anti-coercizione, noto come “Bazooka” commerciale.

La Commissione europea ha convocato un summit straordinario per discutere le possibili contromosse. La strategia è progressiva e incrementale, partendo dalle contromosse meno esplosive e arrivando a territori mai esplorati. Il rischio è che la situazione si aggravii e che la guerra commerciale faccia male a entrambe le parti.

Gli esperti ritengono che Trump utilizzi i dazi come leva negoziale, non come obiettivo finale. Tuttavia, il rischio di un muro contro muro è alto e potrebbe portare a conseguenze negative per entrambe le parti. La collaborazione e il dialogo sono fondamentali per evitare una guerra finanziaria transatlantica che farebbe più male all’Europa che agli Stati Uniti.