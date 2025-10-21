Europa contro Mosca, sanzioni e gas al vertice di Budapest

Negli ultimi mesi, l’Europa ha intensificato i suoi sforzi per affrontare l’invasione russa in Ucraina. Un momento cruciale si avvicina con il vertice di Budapest, convocato da Donald Trump e sostenuto da Victor Orban, noto oppositore di Bruxelles. L’alto rappresentante della politica estera Kaja Kallas sottolinea il problema della presenza di Putin in Ungheria, ribadendo che l’autocrate russo è sotto mandato di arresto dalla Corte penale internazionale.

Recentemente, il Consiglio dell’Ue ha approvato una misura per vietare l’importazione di gas russo entro il 2026, con Slovacchia e Ungheria a votare contro, essendo i paesi più dipendenti dalle forniture russe. Il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, ha dichiarato che l’Unione europea potrà finalmente raggiungere l’indipendenza energetica.

All’incontro ha partecipato anche il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, che ha insistito sulla necessità di mantenere alta la pressione su Putin. Sono in arrivo anche nuove sanzioni contro la Russia, comprese misure contro le petroliere che eludono le sanzioni vigenti. I leader europei stanno considerando un piano di prestito di 140 miliardi per l’Ucraina, ma l’ambasciatore russo in Italia ha minacciato ritorsioni.

In Italia, il dibattito si è acceso dopo un video ripostato da Trump, in cui un’attivista sostiene la premier Meloni per i negoziati sui dazi. Questo ha portato a una reazione immediata da parte del Pd e di Italia Viva, con richieste di chiarimenti. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha cercato di calmare gli animi, affermando che l’Unione europea gestisce le trattative sui dazi. La battaglia con Mosca si gioca quindi tra sanzioni, gas e diplomazia.