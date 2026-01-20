12.9 C
Europa approva 104 nuovi farmaci

Negli ultimi 12 mesi, l’Europa ha registrato l’approvazione di 104 nuovi farmaci, secondo i dati dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Tra le nuove approvazioni si contano farmaci oncologici, trattamenti per malattie neurologiche, endocrinologiche, metaboliche, immunologiche, infezioni e disturbi cardiometabolici come diabete e obesità.

Il 40% di questi farmaci sono biosimilari, cioè farmaci biologici simili a prodotti già approvati, sviluppati per offrire alternative più accessibili dopo la scadenza del brevetto. Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’EMA ha indicato 38 nuove sostanze attive, 16 farmaci orfani, 4 terapie avanzate (ATMP), 41 biosimilari e 10 generici.

Sei di questi farmaci sono stati inseriti nel programma PRIME, destinato a trattamenti che rispondono a esigenze cliniche ancora non soddisfatte. Tra le novità più significative figurano la prima terapia genica per la sindrome di Wiskott-Aldrich e una terapia genica in gel topico per le ferite causate dall’epidermolisi bollosa distrofica.

Sono stati approvati anche farmaci per l’uso fuori dall’UE, come una profilassi pre-esposizione (PrEP) contro l’HIV. L’oncologia resta il settore più attivo, con nuove molecole come le CAR-T per la leucemia linfoblastica acuta B refrattaria o recidivante e terapie cellulari da cordone ombelicale per pazienti senza donatore compatibile.

Subito dopo si collocano endocrinologia e metabolismo, mentre immunologia, reumatologia e trapianti contano dieci nuovi farmaci approvati. In neurologia, arrivano trattamenti per l’Alzheimer precoce e per la distrofia muscolare di Duchenne. Particolare attenzione è rivolta all’area cardiometabolica, che combina cuore, diabete, obesità e metabolismo.

