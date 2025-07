Euronext punta su Athex: nuova era per la Borsa greca

Euronext, il principale operatore di mercati azionari in Europa, ha presentato un’offerta pubblica di acquisto per Athex, la Borsa di Atene. Questa iniziativa intende integrare Athex nel suo gruppo, attualmente composto dalle borse di Parigi, Milano, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona, Dublino e Oslo.

L’offerta, considerata “amichevole”, è stata supportata unanimemente dal consiglio di amministrazione di Athex, il quale ha concordato un’alleanza strategica con Euronext. Si prevede uno scambio di azioni con un tasso di conversione fissato a 20.000 azioni ordinarie di Athex per ogni nuova azione di Euronext. Il valore per azione di Athex è stimato a 7,14 euro, basato sul prezzo di chiusura di Euronext del 30 luglio 2025, che è stato di 142,7 euro.

L’iniziativa è motivata dalla volontà di rafforzare la competitività del mercato dei capitali in Europa e si auspica che porterà significativi vantaggi per il mercato greco, aumentando il suo appeal per gli investitori. L’offerta è ufficialmente stata comunicata all’autorità di vigilanza della Borsa greca e al consiglio di amministrazione di Athex. Euronext sta continuando il suo percorso di espansione attraverso acquisizioni strategiche, mirato a consolidare la sua posizione nella finanza europea.