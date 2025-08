Euronext punta su Atene: l’opa che cambia il mercato greco

Euronext, il gruppo che gestisce le principali borse europee, ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) sul mercato di Atene. L’iniziativa mira a rafforzare la competitività dell’Unione Europea e del mercato dei capitali comunitario, promettendo importanti vantaggi anche per quello greco, in particolare in termini di attrattività per gli investimenti.

La proposta prevede uno scambio azionario con un tasso di conversione fisso di 20.000 azioni ordinarie Athex per ogni nuova azione di Euronext. Basandosi sul prezzo di chiusura di Euronext di 142,7 euro al 30 luglio 2025, l’offerta valuta Athex a 7,14 euro per azione, portando il valore complessivo del capitale sociale ordinario a circa 413 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione di Athex ha espresso il proprio sostegno unanime all’offerta e ha siglato un accordo di collaborazione con Euronext.

Il CEO di Euronext, Stéphane Boujnah, ha sottolineato che questa acquisizione rappresenta un passo importante verso un mercato dei capitali più integrato in Europa, con un impegno senza precedenti per promuovere un’unione del risparmio e degli investimenti. Euronext intende espandere la propria attività in Grecia e creare un centro di finanziamento nella regione del Sud-Est Europa attraverso Athex.

Un’integrazione con Athex potrebbe migliorare la visibilità internazionale del mercato greco, attirare ulteriori investimenti e fornire accesso a servizi avanzati in ambito negoziazione, compensazione e post-trading. Attualmente, Euronext gestisce circa il 25% dell’attività di negoziazione azionaria in Europa, e la fusione consentirebbe agli attori del mercato greco di connettersi con una rete di oltre 1.800 società quotate, rappresentando una capitalizzazione complessiva di oltre 6 trilioni di euro.