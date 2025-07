Euro come riserva globale: sfide e opportunità future

L’euro sta cercando di affermarsi come una valuta di riserva globale, un obiettivo complesso e sfidante. Le recenti dichiarazioni di Christine Lagarde, presidente della BCE, indicano un potenziale riconoscimento di questo valore, ma gli esperti Radoslav Valkov e Diana Zheng di Man Numeric avvertono che il processo di de-dollarizzazione richiederà tempo.

Sebbene il dollaro mostri segni di debolezza, il suo predominio rimane solido grazie alla liquidità dei mercati finanziari e al suo status di rifugio sicuro. L’euro possiede sia punti di forza che fragilità. Tra i vantaggi elencati vi sono l’integrazione commerciale dell’Europa con il Canada e i mercati asiatici e sudamericani, che potrebbero facilitare il suo uso nei commerci. Inoltre, l’Unione dei mercati dei capitali mira a incanalare circa 10.000 miliardi di euro verso investimenti strategici.

Tuttavia, l’euro affronta anche notevoli ostacoli. La mancanza di un’unione fiscale e di asset sicuri comuni limita la sua competitività rispetto al dollaro. La pressione del debito e l’invecchiamento della popolazione, soprattutto nei paesi chiave come Germania, Francia e Italia, ostacolano ulteriormente il percorso dell’euro. Aggravano la situazione anche la crescente polarizzazione politica e le vulnerabilità geopolitiche europee.

In aggiunta, il mercato dei capitali in euro presenta una liquidità insufficiente, con la maggior parte delle transazioni che avviene ancora su borse nazionali. Per quanto riguarda le materie prime, è cruciale aumentare la produzione interna per affermare l’euro come riferimento. Infine, la crescente competitività della Cina e degli Stati Uniti pone ulteriori pressioni sull’euro, evidenziando l’urgenza di un cambiamento. Gli investitori mostrano attualmente una preferenza per l’oro, riflettendo una certa sfiducia nelle prospettive di un consolidamento del ruolo internazionale dell’euro.