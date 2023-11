Euro 2024, sorteggi 2 dicembre e gironi: le avversarie dell'Italia

Azzurri in quarta fascia, con chi rischiano di finire…

L’Italia sta per conoscere le avversarie che affronterà nella fase a gironi di Euro 2024. Il sorteggio è in programma sabato 2 dicembre ad Amburgo. La Nazionale del ct Luciano Spalletti si è qualificata direttamente grazie al secondo posto nel girone alle spalle dell’Inghilterra.

Alla fase finale del torneo, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, parteciperanno 24 squadre, che saranno divise in 6 gironi. Agli ottavi di finale passano le prime 2 di ogni gruppo e le 4 migliori terze. Il quadro delle partecipanti è quasi completo: sono già qualificate 21 squadre, le ultime 3 verranno definite dai playoff che si giocano a maggio.

Le squadre che partecipano a Euro 2024 sono divise in 4 fasce in vista nel sorteggio. La collocazione nelle fasce dipende dai risultati ottenuti nelle qualificazioni. L’Italia, quindi, è nella quarta, dove saranno inserite anche le Nazionali che supereranno i playoff. In ogni girone sarà inserita una squadra da ciascuna fascia.

Le fasce:

Fascia A – Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra.

Fascia B – Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria.

Fascia C – Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca.

Fascia D – Italia, Serbia, Svizzera.