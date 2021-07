Questa sera si terrà la semifinale di Euro 2020 che vedrà scendere in campo Italia contro Spagna, due paesi a cui Raffaella Carrà ha dato tanto e da cui ha ricevuto altrettanto. Lo stesso Presidente del Governo spagnolo l’ha ricordata sui social.

Pedro Sanchez, il Presidente del Governo della Spagna ricorda Raffaella Carrà

Sarebbe stato impossibile (ed a tratti oltraggioso) non ricordarla e per fortuna così non sarà. Per omaggiarla, infatti, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate.

“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.

Stasera nella playlist utilizzata per il riscaldamento di #ItaliaSpagna verrà inserita "A far l'amore comincia tu". Bene!

Un omaggio decisamente curioso ma altrettanto apprezzato. Raffaella Carrà, infatti, era una grande fan della Nazionale Italiana e della Juventus.

Raffaella Carrà | A Far L’Amore Comincia Tu | Testo



