Ci risiamo, se all’Eurovision molti francesi hanno tentato di infangare la vittoria dei Maneskin chiedendo di assegnare il premio alla loro cantante, questa volta è toccato agli inglesi. Sui social sono in migliaia a chiedere che la finale di Euro 2020 venga rigiocata al più presto.

Ma non è finita qui, perché in queste ore sono nate ben 5 petizioni per chiedere all’UEFA di ripetere la partita Italia vs Inghilterra. Una di queste petizioni ha già raggiunto più di 16.000 firme.

Euro 2020: gli appelli dei tifosi inglesi.

“Il match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l’Italia era ancora autorizzata a vincere? Decisamente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto”. “Visto quanto successo in campo ieri sera crediamo sia giusto rigiocare il match. Nulla di quanto accaduto è stato leale e sportivo. Attacchi diretti ai nostri calciatori anche ai fini di evitare i gol. L’UEFA dovrebbe intervenire e far rigiocare la partita”.

L’Italia in questo momento…

Mo gli inglesi chiedono di ripetere la partita — h ¹ᴰ (@Dream290614) July 11, 2021

Cioè gli inglesi chiedono di ripetere la partita perchè l’arbitro era di parte? Minchia avevano 60.000 tifosi contro 7.000 italiani, gente che minacciava di invadere il campo e che alitava la birra in faccia al segnalinee, imbucati in ogni settore e hooligans #englanditaly — Fabio (@motamanet) July 12, 2021