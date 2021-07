Quanto hanno vinto gli italiani trionfando sull’Inghilterra ad Euro 2020? La risposta è: 10 milioni di euro. Era questa, infatti, la cifra messa a disposizione dalla UEFA che sarebbe andata alla squadra vincente.

L’Italia è il primo paese a vincere Eurovision ed Europei nello stesso anno * https://t.co/NRItuXZuHe #Euro2020 https://t.co/H1rvBSySjh — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 11, 2021

I premi messi in palio per questi Euro 2020 sono stati in totale 301 milioni di euro. Ogni squadra qualificata per il torneo ha ricevuto una quota base di 9,25 milioni di euro.

Durante i gironi le squadre hanno infine intascato 1,5 milioni di euro in caso di vittoria oppure 750 mila euro in caso di pareggio. Nulla in caso di sconfitta.

Le squadre che hanno conquistato gli ottavi di finale hanno poi preso 2 milioni di euro ciascuna. Quelle che si sono qualificate ai quarti di finale 3 milioni e 250 mila euro e quelle in semifinale ben 5 milioni di euro. In finale, infine, la squadra perdente (Inghilterra) ha guadagnato 7 milioni, quella vincente (Italia) 10 milioni.

L’Italia, quindi, sommando tutto, è tornata a casa con 28 milioni.

Euro 2020, quanto guadagnano i calciatori della Nazionale Italiana

Tra i calciatori della Nazionale Italiana il più pagato è Gigio Donnarumma che si intascherebbe 12 milioni di euro all’anno dal Milan, seguito da Marco Verratti che prenderebbe 9 milioni di euro all’anno dal Paris Saint Germain.

Seguono Leonardo Bonucci (6,5 milioni), Jorginho (6 milioni), Federico Chiesa (5 milioni) e Lorenzo Insigne (4,6 milioni). Dopo troviamo Emerson Palmieri (4,5 milioni) ed infine Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Ciro Immbole (4 milioni ciascuno).

Chiudono Alessandro Florenzi e Leonardo Spinazzola (3 milioni a testa), Nicolò Barella (2,5 milioni), Giovanni Di Lorenzo (2, 3 milioni) e Salvatore Sirigu ed Andrea Belotti (2 milioni).

Sotto i due milioni troviamo, come riporta BlogTivvu,

Francesco Acerbi: 1,8 milioni, Lazio

Domenico Berardi: 1,8 milioni, Sassuolo

Bryan Cristante: 1,8 milioni, Roma

Alessandro Bastoni: 1,5 milioni, Inter

Gaetano Castrovilli: 1,4 milioni, Fiorentina

Alex Meret: 1 milione, Napoli

Rafael Toloi: 1 milione, Atalanta

Manuel Locatelli: 0,7 milioni, Sassuolo

Matteo Pessina: 0,4 milioni, Atalanta

Giacomo Raspadori: 0,1 milioni, Sassuolo