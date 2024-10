Eurizon: prospettive azionarie ancora favorevoli, i bond rimangono interessanti

Eurizon Capital, la divisione di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha fornito un’analisi sulle prospettive dei mercati finanziari, affermando che i mercati azionari sono “ancora favorevoli” e quelli obbligazionari “ancora interessanti”.

Per quanto riguarda il mercato azionario, le azioni sono sostenute dalla continuazione del ciclo economico globale, caratterizzato da una stabilizzazione dell’inflazione e dai tagli dei tassi da parte delle banche centrali. Le attuali valutazioni sono in linea con le medie storiche, non risultando quindi eccessive. Le prospettive per le borse si mantengono positive, soprattutto considerando che gli utili delle aziende stanno crescendo e si prevede una continuazione di questo trend sia per il 2023 che per il 2024. Questo scenario centrale indica che il ciclo economico espansivo continuerà a favore delle quotazioni azionarie.

Passando al mercato obbligazionario, si osserva che i titoli di Stato hanno già scontato in gran parte i futuri tagli dei tassi previsti dalle banche centrali. Tuttavia, continuano a mantenere un certo appeal grazie al flusso cedolare e alla loro natura difensiva. Il segmento delle obbligazioni corporate in euro mostra ancora una buona qualità del credito, nonostante le difficoltà che affronta il settore industriale europeo, e beneficia della diminuzione dei tassi ufficiali e dello spread. Anche le obbligazioni dei Paesi emergenti si presentano attraenti a causa dell’atteso deprezzamento del dollaro e delle politiche monetarie espansive negli Stati Uniti e nell’area euro.

Infine, si evidenzia che il tasso di cambio del dollaro è influenzato da due tendenze che si equilibrano. Da un lato, la solidità dell’economia statunitense fornisce supporto alla valuta americana. Dall’altro lato, la continuazione del ciclo economico globale, accompagnata da una riduzione dell’incertezza, tende generalmente a favorire altre valute e potrebbe sostenere un recupero dell’euro, anche in considerazione dei recenti tagli dei tassi da parte della Fed. In sintesi, le prospettive per i mercati finanziari rimangono positive, con opportunità sia nel comparto azionario che obbligazionario.