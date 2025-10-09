22.9 C
EUREKA NERE10s: Robot Aspirapolvere WiFi, 4000Pa, 45gg Pulito!

EUREKA NERE10s: Robot Aspirapolvere WiFi, 4000Pa, 45gg Pulito!

EUREKA NERE10s Robot Vacuum Cleaner with Station, Effortless Cleaning for 45 Days, 4000Pa, Automatic Dust Collection, 180min Autonomy, Navigation with LiDAR, WiFi/APP

Scopri Eureka NERE10s: il Tuo Nuovo Compagno di Pulizia!

Presentiamo l’Eureka NERE10s, il robot aspirapolvere che rivoluzionerà l’idea di pulizia nella tua casa. Con la sua stazione automatica e un design senza sacchetto, potrai godere di un ambiente pulito senza sforzo per ben 45 giorni. Mai più svuotamenti manuali e riduzione dell’inquinamento secondario!

Pulizia Ad Alta Efficienza

Grazie alla sua sorprendente potenza di aspirazione di 4000 Pa, l’NERE10s penetra a fondo nei tappeti e rimuove sporco, detriti e peli di animali senza lasciare traccia. Con una batteria da 5200 mAh, è in grado di operare per 180 minuti consecutivi, garantendo una pulizia completa della tua casa.

Navigazione Intelligente

Questo robot non è solo potente ma anche intelligente! Dotato di navigazione LiDAR e algoritmi SLAM, crea mappe precise della tua casa e evita gli ostacoli, garantendo un’ottima efficienza.

Funzionalità Avanzate

  • Rilevamento automatico dei tappeti: Si adatta perfettamente a diverse superfici per una pulizia ottimale.
  • Controllo intelligente tramite app: Pianifica le pulizie comodamente dal tuo smartphone o tramite assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Perché Scegliere NERE10s?

  • Design ecologico con contenitore per la polvere da 2 litri per 45 giorni di autonomia.
  • Sistema intelligente per il sollevamento automatico del panno quando si avvicina a tappeti.

Non aspettare oltre! Porta a casa l’Eureka NERE10s e scopri il piacere di una pulizia semplice ed efficace. La tua casa merita il meglio!

