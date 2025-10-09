EUREKA NERE10s: Robot Aspirapolvere WiFi, 4000Pa, 45gg Pulito!

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€249.00 – €174.25
⭐ Valutazione: 4 / 5
EUREKA NERE10s Robot Vacuum Cleaner with Station, Effortless Cleaning for 45 Days, 4000Pa, Automatic Dust Collection, 180min Autonomy, Navigation with LiDAR, WiFi/APP
Scopri Eureka NERE10s: il Tuo Nuovo Compagno di Pulizia!
Presentiamo l’Eureka NERE10s, il robot aspirapolvere che rivoluzionerà l’idea di pulizia nella tua casa. Con la sua stazione automatica e un design senza sacchetto, potrai godere di un ambiente pulito senza sforzo per ben 45 giorni. Mai più svuotamenti manuali e riduzione dell’inquinamento secondario!
Pulizia Ad Alta Efficienza
Grazie alla sua sorprendente potenza di aspirazione di 4000 Pa, l’NERE10s penetra a fondo nei tappeti e rimuove sporco, detriti e peli di animali senza lasciare traccia. Con una batteria da 5200 mAh, è in grado di operare per 180 minuti consecutivi, garantendo una pulizia completa della tua casa.
Navigazione Intelligente
Questo robot non è solo potente ma anche intelligente! Dotato di navigazione LiDAR e algoritmi SLAM, crea mappe precise della tua casa e evita gli ostacoli, garantendo un’ottima efficienza.
Funzionalità Avanzate
- Rilevamento automatico dei tappeti: Si adatta perfettamente a diverse superfici per una pulizia ottimale.
- Controllo intelligente tramite app: Pianifica le pulizie comodamente dal tuo smartphone o tramite assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.
Perché Scegliere NERE10s?
- Design ecologico con contenitore per la polvere da 2 litri per 45 giorni di autonomia.
- Sistema intelligente per il sollevamento automatico del panno quando si avvicina a tappeti.
Non aspettare oltre! Porta a casa l’Eureka NERE10s e scopri il piacere di una pulizia semplice ed efficace. La tua casa merita il meglio!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €249.00 - €174.25 ⭐ Valutazione: 4 / 5 EUREKA NERE10s Robot Vacuum Cleaner…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €329.90 - €299.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 XIAOMI Redmi Note 14 Pro…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €160.52 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 XIAOMI Redmi Note 14 Smartphone, 8+256GB, 108MP…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €299.90 - €249.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 XIAOMI Redmi Note 14 Pro…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €899.00 - €556.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 9 Unlocked Android…