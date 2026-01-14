14.5 C
Euphoria 3: il ritorno

Da stranotizie
Euphoria 3: il ritorno

La serie tv Euphoria sta per tornare con una nuova stagione, dopo un’attesa lunga più di quattro anni. Il trailer ufficiale della terza stagione è stato pubblicato e rivela che la storia salta avanti di cinque anni rispetto alla fine della seconda stagione. La nuova stagione seguirà i personaggi principali mentre navigano nella loro vita da adulti.

La creatrice della serie, Sam Levinson, aveva recentemente rivelato che i personaggi principali sarebbero stati ritratti come giovani adulti, con Rue (Zendaya) che vive in Messico e deve affrontare i problemi legati alla sua dipendenza. Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) sono fidanzati e vivono nei sobborghi, mentre Jules (Hunter Schafer) frequenta la scuola d’arte.

Il trailer mostra anche Rue che si ritrova a dover affrontare il suo passato e le conseguenze delle sue azioni, mentre Cassie e Nate affrontano le difficoltà della loro relazione. La nuova stagione include anche nuovi personaggi, tra cui Danielle Deadwyler, Eli Roth, Natasha Lyonne e Rosalía.

La serie è stata oggetto di attesa a causa della sua popolarità e dellalunga pausa tra le stagioni. L’attesa è stata causata da vari fattori, tra cui la difficoltà di coordinare gli impegni dei membri del cast e i progetti di Levinson. La terza stagione di Euphoria debutterà il 12 aprile.

