Eumetra sbarca a Londra e apre a un mercato da 12 miliardi

Eumetra, un istituto italiano di ricerca sociale e marketing con sedi a Milano, Roma e Lugano, ha annunciato l’apertura di “Eumetra International Ltd”, una nuova società con sede a Londra. Questa iniziativa segna l’ingresso di Eumetra nel mercato della ricerca nel Regno Unito, un settore che vale 12 miliardi di dollari, oltre undici volte di più rispetto a quello italiano. Marco Gastaut, con quasi trent’anni di esperienza nel settore della ricerca, è stato nominato amministratore delegato della nuova filiale e guiderà le attività di supporto alle imprese nel loro processo di crescita e internazionalizzazione, utilizzando un approccio basato su consulenze mirate e sull’analisi dei dati.

Matteo Lucchi, Presidente e CEO del Gruppo Eumetra, ha spiegato che la decisione di espandere a Londra è stata strategica e motivata da diversi fattori, tra cui la familiarità con il mercato britannico e la crescente domanda di assistenza qualificata da parte di clienti italiani e internazionali per progetti di sviluppo nel Regno Unito. Inoltre, il mercato britannico offre un notevole potenziale per le attività di ricerca di mercato. Gastaut ha dichiarato che Eumetra UK rafforzerà l’hub internazionale di Eumetra e le sue capacità di ricerca multi-country. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per le aziende che desiderano prendere decisioni strategiche basate su ricerche di marketing, cruciali in un contesto di globalizzazione.

Eumetra International Ltd. offrirà competenze consolidate nella progettazione e realizzazione di ricerche in oltre 100 paesi e metterà a disposizione un ampio bagaglio di conoscenze attraverso studi internazionali su vari segmenti, come la Generazione Z e le famiglie con bambini. L’istituto si propone di offrire soluzioni personalizzate, in grado di soddisfare gli obiettivi specifici dei clienti, mirando ad affrontare le sfide di un mercato globale in rapida evoluzione.

La nuova società si unisce alle altre realtà del Gruppo Eumetra, composto anche da Eumetra International SA, AND Communication e Extra Integrated Digital Company, ponendo le basi per una crescita ulteriore a livello nazionale e internazionale. Questo sviluppo rappresenta un importante passo avanti per Eumetra nel consolidare la sua presenza nel mercato della ricerca globale.