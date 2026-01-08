Euhomy Ice Leopard X1: il produttore di ghiaccio più veloce

Il produttore di ghiaccio portatile Euhomy Leopardo dei Ghiacci X1 è stato presentato al CES e afferma di essere il produttore di ghiaccio più veloce al mondo. Questo dispositivo può produrre nove cubetti di ghiaccio in soli cinque minuti.

L’Ice Leopard X1 è una macchina sottile con un ingombro simile a una caffettiera e può essere dotato di un coperchio che mantiene il ghiaccio fresco per quattro ore. Per riempire completamente il secchio del ghiaccio sono necessari circa 60 minuti.

Il prezzo dell’Ice Leopard X1 sarà di $ 150 quando sarà disponibile ad aprile. La base in metallo sarà disponibile in quattro colori, mentre il secchiello sarà disponibile in otto colori. Inoltre, il secchio è lavabile in lavastoviglie.

Un’altra azienda, Govee, ha presentato un produttore di ghiaccio a pepite da 6 minuti, il GoveeLife Smart Nugget Ice Maker Pro, che è una macchina più grande e sofisticata con un prezzo di $ 500.